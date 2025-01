W katastrofie lotniczej w Waszyngtonie zginęła Polka. Jej córka była łyżwiarką

Informację o tym, że kobieta i jej córka były pasażerkami samolotu potwierdziła w rozmowie z NBC News siostra zmarłej.

12-letnia Brielle była utalentowaną łyżwiarką. Obie mieszkały w miejscowości Aldie pod Waszyngtonem. Brielle jeździła na łyżwach w Klubie Łyżwiarskim Północnej Wirginii i zdobyła wiele medali i nagród podczas zawodów.

Do tragedii doszło w środę wieczorem czasu lokalnego, gdy regionalny samolot pasażerski American Airlines, lecący z Wichita w stanie Kansas do Waszyngtonu, zderzył się w powietrzu z wojskowym śmigłowcem Black Hawk. Obie maszyny runęły do rzeki Potomak.

Na pokładzie samolotu były 64 osoby, w tym liczna grupa zawodników i trenerów amerykańskiej federacji łyżwiarstwa figurowego.

Do tej pory z rzeki wydobyto już ponad 30 ciał.