W ten weekend głośno o polityce się nie rozmawia. Trwa cisza wyborcza

Zabronione jest w tym czasie publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Zakaz dotyczy również Internetu. Za naruszenie tego, grozi kara nawet do miliona złotych grzywny.

Przypominamy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się jutro (9.06). Do urn wyborczych możemy się udać od godziny 7 do 21. W wyjątkowych sytuacjach obwodowa komisja wyborcza może jednak przedłużyć głosowanie. Chodzi o sytuacje tj. powódź, zalanie lokalu wyborczego, czy konieczność dodrukowania kart do głosowania. Jak przekazał Sylwester Marciniak, szef Państwowej Komisji Wyborczej, w całym kraju utworzono 31 830 obwodów do głosowania, w tym 299 za granicą.

Po zakończeniu ciszy wyborczej w niedzielę o godzinie 21 stacje telewizyjne podadzą szacunkowe wyniki wyborów. Oficjalne wyniki poznamy najprawdopodobniej w poniedziałek.