Wielki Marsz Patriotów: Trzaskowski i Tusk zmieniają termin

Zaczęło się od Jarosława Kaczyńskiego, który niedawno wezwał „wszystkich patriotów do udziału w marszu z okazji 1000-lecia Królestwa Polskiego i 500-lecia hołdu pruskiego, czyli symboli woli, suwerenności i siły polskiego ducha”.

Ten marsz zaplanowano na 12 kwietnia o godzinie 12 w Warszawie.

„Najlepszą odpowiedzią na kwietniowy marsz PiS będzie wielki majowy marsz patriotów. Bo ten maj zdecyduje o tym, czy Polska będzie silna i bezpieczna, czy osamotniona i słaba. Jesteśmy umówieni? Niedziela, 11 maja, Warszawa, w samo południe. Dajcie znać, czy będziecie!” – to z kolei wpis Donalda Tuska na platformie X z soboty, 29 marca.

Teraz ten termin został zmieniony.

Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta podkreślił też, że „to jest bardzo dobra tradycja”: – Pamiętacie państwo tę nieprawdopodobną energię, podczas tych marszów, które były organizowane przed wyborami w 2023 roku. Bardzo się cieszę z takiej inicjatywy. Dodał jednak, że rozmawiał na ten temat z premierem Tuskiem i postanowili ustalić nową datę marszu: 25 maja.

– Ja jestem absolutnie przekonany o tym, że byłoby dobrze, gdyby ten marsz odbył się między pierwszą a drugą turą, bo to ma być marsz, który będzie łączył wszystkie siły demokratyczne – mówił Trzaskowski we wtorek (1 kwietnia). – Wszyscy powinniśmy razem iść w tym marszu, żeby zademonstrować nasze przywiązanie do demokracji i wsparcie dla tego kandydata strony demokratycznej, który znajdzie się w drugiej turze.

Nie mogło w tej sytuacji zabraknąć pytań o to, czy liderzy pozostałych ugrupowań wchodzących w skład koalicji rządzącej potwierdzili swoją obecność.

Trzaskowski podkreślił, że wsłuchuje się w głosy swoich koalicjantów, dlatego partia podjęła decyzję o zmianie daty. – Przed pierwszą turą mamy bardzo wielu kandydatów i kandydatek po stronie demokratycznej, w związku z tym, żeby mieć pewność, że będziemy naprawdę razem, żeby mieć pewność, że łatwiej będzie moim koleżankom i kolegom z innych partii zaakceptować to zaproszenie, zmiana daty na datę 25 maja.

Zmianę daty na portalu X zapowiedział już także Donald Tusk. „Uwaga! Zmiana! Wielki Marsz Patriotów odbędzie się 25 maja, przed 2 turą wyborów, zgodnie z trafną rekomendacją prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Pozwoli to na pełną mobilizację demokratycznych patriotów. Wszyscy razem! A więc: niedziela, 25 maja, Warszawa, w samo południe”.