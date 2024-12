Wojsko otrzyma nowe wozy i haubice. Umowa warta 17 miliardów podpisana

W ramach zawartej dzisiaj w Hucie Stalowa Wola umowy, polskie wojsko otrzyma 250 wozów towarzyszących do haubic K9, w tym wozów dowodzenia, wozów amunicyjnych oraz 96 haubic polskiej produkcji Krab.

- Dziś jesteśmy w Hucie Stalowa Wola, gdzie powstaje bardzo dobry sprzęt. To kontrakt o wartości ok. 17 miliardów złotych. To wielka inwestycja. Bezpieczeństwo i gospodarka. Te dwie rzeczy spotykają się dziś w Stalowej Woli. Kupujemy Kraby i wozy towarzyszące do haubic K9 - mówił szef resortu obrony tuż po podpisaniu umów na nowy sprzęt dla Wojska Polskiego.