WOŚP 2023. Podano ostateczny wynik zbiórki. „Jesteście niesamowici”

Tegoroczny finał WOŚP odbył się 29 stycznia i wzięło w nim udział ok. 120 tys. wolontariuszy działających w 1 633 sztabach. To oni organizowali imprezy, prowadzili licytacje stacjonarne i zbierali pieniądze do puszek. Te dało się szybko i sprawnie policzyć, ale nie był to pełny bilans 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeszcze po jego zakończeniu trwały licytacje internetowe i czekano na wpłynięcie wszystkich pieniędzy.

Dziś już znamy wynik zbiórki. To rekordowa kwota 243 259 387,25 zł. - Graliśmy razem, graliśmy na całym świecie i graliśmy dla wszystkich - małych i dużych! Jesteście niesamowici! - napisano na oficjalnym profilu facebookowym WOŚP.

Za pieniądze zebrane w ramach 31. Finału WOŚP kupione będą m.in.: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF; analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego; zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych; systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń i komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

