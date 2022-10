Wszystkich Świętych. Ile to kosztuje? Koszty paliwa, zniczy, kwiatów

Chodzi o koszty paliwa, pieniądze wydane na przystrojenie grobu i zakup zniczy. O części tych wydatków już pisaliśmy. Okazuje się, że w tym roku znacznie podrożały kwiaty. Producenci narzekają na wysokie koszty pracy a przede wszystkim energii i ogrzewania. Oznacza to, że nikogo nie powinno dziwić, że duża chryzantema w doniczce kosztuje 40-50 złotych.

O zniczach także pisaliśmy. Te sprzedawane przed cmentarzami są tańsze niż w sklepach, ale i tak są droższe niż rok temu. Handlujący przed lubelskimi nekropoliami mówili nam, że ceny poszły w tym roku w górę o połowę.

Dlaczego? Podrożało wszystko, ale w tym biznesie chodzi głównie o szkło i parafinę. Co do szkła to ceny poszły w górę o 150 procent, ale podrożał też plastik, z którego robi się osłonki od wiatru czy podstawki.

– Parafina podrożała o 200 procent. Rok temu jej tona kosztowała 3,5 tys. zł netto. Teraz to 9,5 tys. zł netto. Wszystko przez załamanie rynku wschodniego – mówił Tomasz Marzec z firmy Bartek z Trzeciakowa koło Mełgwi.

Produkt sprowadzano wagonami z Rosji. Przez zaatakowanie Ukrainy już nie jest to możliwe i dlatego importerzy kupują parafinę w Chinach. Nawet jeżeli uda im się nabyć towar taniej niż bywało to w Rosji, to koszty transportu są gigantyczne. – Wagony z Rosji jechały tydzień. Transport z Chin idzie trzy miesiące i trzeba zapłacić z góry – dodał Marzec.

Teraz dziennikarze BusinessInsider.pl postanowili policzyć, ile Wszystkich Świętych będzie kosztowało 4-osobową rodzinę.

– Jeśli jedziemy z Gdańska do Kielc, najkorzystniejszą trasą - zarówno ze względu na odległość, jak i na czas oraz komfort jazdy – jest autostrada A1. Jest ona jednak płatna, a koszt biletów w dwie strony to w sumie około 60 zł – czytamy w analizie.

Policzono, że koszt paliwa w obie strony (benzyna) to 628,86 zł - 716,28 zł. Diesel to wydatek od 751,06 zł do 763,28 zł. – W przypadku auta na gaz koszty są ok. dwa lub dwa i pół raza niższe – podaje BI.

Doliczono jeszcze drobne zakupy na stacjach paliw jak np. kawa. Oraz uwzględniono koszty przystrojenia grobów bliskich. Uznano, w wersji ekonomicznej, to wydatek 50 zł.

Podsumowanie. Ostatecznie BI policzył, że koszt takiej podróży na cmentarz dla 4-osobowej rodziny to wydatek od 886 zł do 1103 zł.