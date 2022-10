Sprawdzamy ceny zniczy w Lublinie. Tak źle i drogo jeszcze nie było

Pierwsze sygnały, że w tym roku będzie trzeba więcej zapłacić za znicze, dało kilka tygodni temu Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zniczy i Świec. Alarmowało, że jest problem z dostępnością szkła i parafiny. To miało sprawić, że przed 1 listopada Polacy będą łapali się za głowy, wydając pieniądze aby przystroić groby.

Huty szkła dobija drożyzna. Wiele z nich wstrzymało produkcję, licząc że kłopoty są przejściowe, ale nie są i zaowocowało to skokiem cen szkła. Parafina to z kolei pochodna ropy, a co się z dzieje z tym surowcem, każdy widzi.

– Dziś rano tankowałam na Orlenie za 8,24 zł a wczoraj wieczorem jak jechałam, to było 8,19 zł. To jak ma być tanio? – stawia pytanie jedna z handlarek kwiatami i zniczami przed cmentarzem przy ul. Lipowej w Lublinie. Tam właśnie dotarła drożyzna. – To już mój ostatni rok. Zamykam – deklaruje sprzedająca w tym miejscu od 20 lat.

Do już i tak wysokich cen produktów, które kupuje od hurtowników musi doliczyć: placowe, opłacenie biura księgowego, swoją marżę, czy wodę. – Ta ostatnia to 120 zł miesięcznie – ujawnia.

Stąd te wysokie ceny. Znicze i kwiaty podrożały o 50 procent w stosunku do ubiegłego roku, ale podwyżka nie rozkłada się równomiernie. Na jednym ze stoisk przy Lipowej za największy, zdobiony znicz trzeba zapłacić 40 zł. Rok temu kosztował 35 zł. – Ale już taki średniaczek – kobieta pokazuje ładny, biały, zdobiony znicz. – Kosztował 5 zł a teraz 8 zł. Wszystko podrożało… - i przerywa, bo podchodzi mężczyzna i mówi: – Tak tylko zapytam, ile za te kwiaty? – mówi.

Cena to 40 zł, ale za większe trzeba już zapłacić już 50 zł. Mężczyzna odchodzi od słowa.

Pani Edyta pod cmentarzem przy Lipowej handluje od 22 lat. Tak drogo i źle nie było nigdy. – Ludzi nie ma. Nikt nie kupuje – narzeka i mówi, że zwykle o tej porze sprzedaż szła sprawnie. – Lepiej już było podczas pandemii, kiedy cmentarze były zamknięte – dodaje wspominając 2020 rok.