Zamieszanie w Sejmie, budynek był zablokowany. Szukali bomby

(fot. BAS/archiwum)

Dzisiaj przed południem parlamentarzyści mieli problem z dostaniem się do Sejmu. Blokada trwała co najmniej pół godziny. Powodem była konieczności weryfikacji pogłoski o wniesieniu do środka materiałów wybuchowych.

