Znamy datę wyborów samorządowych. Jest decyzja premiera

Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do samorządów muszą się odbyć w niedzielę między 31 marca a 23 kwietnia. Pierwsza z tych dat już wcześniej była wykluczona, ponieważ 31 marca w tym roku wypada Wielkanoc. Dlatego potencjalne terminy to 7, 14 lub 21 kwietnia. Premier Donald Tusk sugerował, że najprawdopodobniej wskazany zostanie pierwszy z nich.

W poniedziałek potwierdził to oficjalnie. – Podjąłem dzisiaj decyzję o wydaniu rozporządzenia. Formalnie prześlemy ją do Państwowej Komisji Wyborczej wraz z kalendarzem wyborczym, ale decyzja zapadła. Wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia – przekazał szef rządu podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Oznacza to, że lada moment rozpocznie się kampania wyborcza. - Jestem w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów. Po uzyskaniu pozytywnej opinii PKW, a to jest właściwie formalność, będziemy mogli przystąpić do tych jakże ważnych z punktu widzenia lokalnych wspólnot i życia zwykłych ludzi wyborów. Mam nadzieję, że kwiecień będzie dobrym miesiącem dla polskiej samorządności – dodał Donald Tusk.

7 kwietnia będziemy wybierać radnych rad gmin, miast i powiatów oraz sejmików województw. Tego dnia odbędzie się również pierwsza tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do drugiej – tam, gdzie to będzie konieczne – dojdzie dwa tygodnie później.