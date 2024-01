Kraśnik na sport przeznaczy ponad 700 tysięcy. Który klub dostanie najwięcej?

O Kraśniku mówi się dużo, nie zawsze dobrze – vide 5G i anty LBGT. Nie można jednak zaprzeczyć, że w tym mieście sporo uwagi poświęca się sportowi. Miasto posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę umożliwiająco amatorskie i półzawodowe uprawianie sportu. Zawodnicy trenujący w różnych klubach osiągają sukcesy międzynarodowe, szczególnie reprezentanci sportów walki.

Każdego roku miasto wspiera utalentowanych sportowców i trenerów stypendiami oraz nagrodami w uznaniu ich zasług i dokonań. Dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta mogą też funkcjonować wspomniane lokalne kluby sportowe.

Na początku tego roku burmistrz miasta zatwierdził wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

– W ramach tych środków wspieramy kluby sportowe działające Kraśniku – mówi Wojciech Wilk, burmistrz tego miasta. – Przeznaczamy na ten cel w sumie 710 tys. zł, a dotacje trafią do 16 podmiotów. Są wśród nich kluby reprezentujące różne dyscypliny sportowe, począwszy od piłki nożnej, przez koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną, lekkoatletykę, kolarstwo, sporty walki itd. Kluby korzystają też z grantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej promujących zdrowy styl życia – dodaje.

Największe pieniądze przeznaczane są tradycyjnie na najpopularniejszą dyscyplinę, czyli piłkę nożną. Stal Kraśnik otrzyma z miejskiej kasy 250 tys. zł, Tęcza Kraśnik – 65 tys. zł, MUKS Kraśnik – 50 tys. zł i KS Kraśnik – 29 tys. zł. Dotacje przyznano także UKP Fala Kraśnik (pływanie, 45 tys. zł), SKTS Dwójka Kraśnik (tenis stołowy 25 tys. zł), MKS Kraśnik (siatkówka, 50 tys. zł), LUKS „Suples” Kraśnik (zapasy, 43 tys. zł), Kraśnickiej Akademii Taekwondo (43 tys. zł) i czy KMKS Kraśnik (piłka ręczna, 45 tys. zł).

Dotacje to nie wszystko. – Wspieramy je także poprzez udostępnianie miejskich obiektów sportowych na bardzo preferencyjnych warunkach – dodaje burmistrz Kraśnika. Miasto dokłada także do różnego rodzaju wydarzeń i raz do roku przyznaje stypendia sportowe. Do końca stycznia można składać wnioski w tej sprawie.