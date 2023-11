Burmistrz Kraśnika wysyła 15 tysięcy listów do mieszkańców. Chodzi o spalarnię

ZOE, potocznie zwany spalarnią odpadów, ma produkować energię cieplną dla mieszkańców miasta ze spalania frakcji kalorycznej odpadów komunalnych składowanych na wysypisku w pobliskiej gminie wiejskiej Kraśnik. Inwestorem jest prywatna firma Eko Energia, powiązana z dobrze znaną firmą Kom Eko.

Burmistrz wyjaśnia w liście przesłanki, którymi kierował się przy wydaniu pozytywnej decyzji środowiskowej, liczącej ok. 120 stron.

- Temat Zakładu Odzysku Energii budzi duże emocje. Mieszkańcy czerpią informacje o ZOE z różnych źródeł, nie zawsze wiarygodnych. Zwłaszcza przekazy za pośrednictwem mediów społecznościowych mogą być okazją do manipulacji. Dlatego chcę, aby mój punkt widzenia i argumenty dotarły do jak największej liczby osób. Nie odwołuję się w liście do politycznych polemik z przeciwnikami decyzji. Opieram się wyłącznie na argumentach prawnych - wyjaśnia Wojciech Wilk.

Decyzja środowiskowa została wydana po ponad 2-letnim postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez miasto. Nie jest równoznaczna z wydaniem pozwolenia na budowę, co należy do kompetencji samorządu powiatowego.

Kolportaż listu już się rozpoczął. Do mieszkańców Kraśnika trafi 15 tys. egzemplarzy.