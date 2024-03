Dzieci wychylały się przez okno 4 piętra. Było o krok od tragedii

Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 17 na jednym z kraśnickich osiedli. Jak relacjonuje policja:

Reakcja służb była natychmiastowa. Strażacy rozłożyli spadochron, a policjant nakłonił dzieci do powrotu do mieszkania.

- W międzyczasie funkcjonariusze ze strażakami pobiegli do mieszkania. Ponieważ drzwi były zamknięte, zadecydowano o ich wyważeniu. Jednocześnie mundurowi spokojnie rozmawiali z dziećmi, by ich nie wystraszyć. Po wejściu do środka, funkcjonariusze na miejscu zastali 31-letniego opiekuna, który prawdopodobnie przysnął. Tłumaczył, że nie zauważył całej sytuacji i nie słyszał dobijania się do drzwi. Był trzeźwy – mówi aspirant Paweł Cieliczko.