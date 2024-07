24 Pułk Ułanów z Kraśnika/ Historia

24 Pułk Ułanów im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego powstał z 214 Pułku Ułanów Armii Ochotniczej, który został powołany do życia 6 lipca 1920 roku rozkazem Głównego Inspektora Armii Ochotniczej generała Józefa Hallera. Organizatorem i pierwszym dowódcą 214 Pułku Ułanów Armii Ochotniczej był płk Tadeusz Żółkiewski - potomek Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Żołnierze Pułku uczestniczyli z sukcesami w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu działań wojennych, w uznaniu wartości bojowych 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej został przemianowany na 24 Pułk Ułanów i skierowany do Żółkwi. 4 kwietnia 1922 roku siedzibą Pułku ostatecznie został Kraśnik.

Od początku stacjonowania w Kraśniku obecność Białych Ułanów była bardzo zauważalna. Pułk czynnie uczestniczył w życiu miasta, pomagając przy zbieraniu datków, akcjach dobroczynnych czy organizowaniu opraw wojskowych świąt kościelnych i państwowych. W marcu 1937 roku postanowiono, że 24 Pułk Ułanów wraz z 10 Pułkiem Strzelców Konnych z Łańcuta utworzą pierwszą w Polsce brygadę zmotoryzowaną. Pod dowództwem pułkownika Kazimierza Dworaka przygotowano doświadczalną jednostkę na zbliżający się konflikt zbrojny z III Rzeszą.

W kampanii wrześniowej pierwszy bój Pułk stoczył 1 września 1939 roku pod Jordanowem i Wysoką, a trzy dni później walczył pod Kasiną Wielką. Od 8 września toczył walki pod Łańcutem, Rzeszowem, Dobrocinem oraz w rejonie Lwowa. 17 września 1939 roku, po zakończeniu walk, 10 Brygada dostała rozkaz przemarszu w kierunku południowym. 19 września przekroczyła granicę węgierską, docierając do Komarom, gdzie żołnierze 24 Pułku Ułanów z Kraśnika zostali internowani.

W ramach organizowanej w roku 1940 Armii Polskiej we Francji, w miejscowości Mondragon rozpoczęto odbudowę Pułku. Po porażce Francji, Pułk został ewakuowany na pokładzie angielskiego statku "Royal Scotsman” do Szkocji, gdzie został przekształcony w pułk pancerny i włączony w struktury formowanej właśnie dywizji pancernej. Działając w ramach 10 Brygady Kawalerii Pancernej1 Dywizji Pancernej generała Maczka, żołnierze rodem z Kraśnika stoczyli wiele walk na kontynencie w latach 1944-45. Brali czynny udział w wyzwalaniu Belgii (Tielt, Ruiselede), Holandii (Terover, Breda, Moerdijk) i Francji (Cramesnil, Cauvicourt, La Croix, Chambois). Wojnę 24 Pułk Ułanów zakończył 5 maja 1945 na terytorium Niemiec przebywszy całą kampanię na Zachodzie. 7 maja 1947 roku nastąpiło w Hanowerze uroczyste pożegnanie sztandaru i rozwiązanie Pułku.

W Kraśniku pamięć o ułanach jest ciągle żywa. Imię 24 Pułku Ułanów nosi Szkoła Społeczna, Kraśnicka Drużyna Harcerzy "GRYF", Kawaleria Kowalów z Borowa nad Wisłą czy Koło Koleżeńskie.

