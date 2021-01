Jest decyzja w sprawie Szkoły Podstawowej nr 5 w Kraśniku

– Przysłuchując się dyskusji mam wrażenie, że państwo podchodzicie do tego tematu bardzo emocjonalne – zauważył radny Krzysztof Ślusarz (klub radnych burmistrza Porozumienie i Rozwój). – Rozumiem, że jesteście przywiązani do tej szkoły, że wasze dzieci do niej uczęszczały, może i wy do niej chodziliście. Ale szkoła to nie tylko budynek. My jej nie zamykamy. Budynek zostaje w zasobach miasta. Być może będzie wykorzystany w lepszy sposób. Być może szkoła tu jeszcze wróci. Zastanawiamy się nad finansami i patrzymy na demografię. Liczby mówią same za siebie. I moim zdaniem jest jak najbardziej zasadne przeniesienie dzieci do jednego budynku.

Bo taki właśnie jest zamiar Ratusza – przeniesienie młodszych uczniów SP nr 5, z budynku przy al. Niepodległości do budynku przy ul. ks. Popiełuszki, gdzie uczą się uczniowie klas IV-VIII.

Niektórzy radni mieli co do tego spore wątpliwości. – Projekt przenosin filii szkoły nr 5, całej infrastruktury, ale też uczniów i nauczycieli do szkoły nominalnej budzi od dłuższego czasu wiele pytań i kontrowersji – przyznał radny Tomasz Saj (klub radnych Prawa i Sprawiedliwości). – Tematem, którym się zajmujemy żyje społeczność Kraśnika. Z tych też powodów radny chciał aby zostały doprecyzowane pewne kwestie np. jakie będą oszczędności?

– Sprawę przeniesienia uczniów na ul. ks. Popiełuszki trzeba rozpatrywać w kilku aspektach – podkreślił wiceprzewodniczący rady Jarosław Jamróz (PiS). – Ważny jest aspekt ekonomiczny (500 tys. oszczędności rocznie-red.), ale też bardzo ważna jest kwestia bezpieczeństwa dzieci.

– „Piątka” stanie się szkołą wypełnioną niemal po brzegi – podejrzewała wiceprzewodnicząca rady Marzena Pomykalska (Wspólny Kraśnik). – A tak to rozumiem, bo pan kierownik (Krzysztof Babisz-red.) na posiedzeniu komisji powiedział, że istnieje konieczność wygospodarowanie dodatkowych 5 sal lekcyjnych. I oceniła: W innych szkołach, w innych częściach miasta dzieci będą mieć komfortowe warunki. Klasy będą mniej liczne. Szkoły będą pracować od rana i krótko. To jest argument, który mi osobiście daje wiele do myślenia.