Kraśnik nadal zablokowany. Rolnicy nie zjechali z S-19

Zespół spod Zamościa chce śpiewać w Hiszpanii. Potrzebne pieniądze na wyjazd

Jest oficjalne zaproszenie na prestiżowy, zagraniczny festiwal i część pieniędzy na to, by do wyjazdu doszło. Ale wokalny zespół „Ale Cantare” z Płoskiego pod Zamościem wciąż potrzebuje ok. 30 tys. zł, by pojechać do Katalonii, śpiewać tam, walczyć o nagrody i promować przy okazji region.