Kraśnik zainwestuje w sport 7 mln zł

Mateusz Rudyk został wicemistrzem Europy w sprincie indywidualnym

29-letni kolarz od pierwszych dni pobytu w Lubelskie Perła Polski Cycling Team ciężko pracuje, aby ta stosunkowo młoda siła w polskim peletonie stawała się coraz bardziej rozpoznawalna. Zresztą taki był cel ściągnięcia Rudyka do województwa lubelskiego – wszak jest to jeden z najlepszych sprinterów świata. Jego największe osiągnięcie to brązowy medal mistrzostw świata w sprincie indywidualnym.