Kraśnik zaprasza na wielkie grzmoty [wideo]

Ta gala promowana jest hasłem „I’m coming home”. Nie ma chyba bardziej właściwego określenia, bo gwiazda wieczoru, Kamil Giez, rzeczywiście wraca do domu.

To właśnie w Kraśniku się wychowywał i w tym mieście startował do wielkiego MMA. Dość niespodziewanie zaszedł bardzo daleko, bo obecnie jest mistrzem TFL w kategorii koguciej. Pas zdobył 7 października w Skarżysku-Kamiennej, gdzie pokonał Francisco Martineza z Wenezueli.

– To był ciężki pojedynek. Na początku dostałem solidne uderzenie, znokautował mnie. Nie poddałem się i kontynuowałem walkę. Można powiedzieć, że biłem się na autopilocie. Pomogło mi jednak doświadczenie zdobyte podczas treningów. To pozwoliło mi w końcówce pierwszej rundy rozstrzygnąć ten pojedynek. Nie chciałem, żeby Martinez nabrał sił w przerwie między rundami – wspomina Kamil Giez.

Davyson Silva to jednak jeszcze wyższa półka niż Martinez. 32-letni Brazylijczyk ma na swoim koncie 12 walk, z czego 8 rozstrzygnął na swoją korzyść. Dla TFL walczył dwa razy i w bilansie ma po jednym zwycięstwie oraz porażkę. W klatce ostatni raz był jednak w grudniu 2021 r., kiedy w Rio de Janeiro szybko znokautował go Jafel Filho.

– Kamila czeka trudna przeprawa z bardzo mocnym rywalem. Doświadczony fighter, może pochwalić się efektownym dodatnim bilansem walk. Nie ma tutaj taryfy ulgowej. Myślę, że nasz zawodnik nie walczył nigdy z tak silnym fizycznie wojownikiem. Wyczekujcie fajnego zestawienia. Mam nadzieję, że Kamil wytrzyma presję kibiców z Kraśnika, a wszyscy zmobilizujemy go do wzniesienia się na wyżyny. Bedzie to walka o wszystko o szacunek i chwałę – mówi Jacek Sarna, promotor TFL.

– Silva jest mocnym przeciwnikiem, który na swoim koncie ma już walki z zawodnikami bijącymi się obecnie w UFC. Lubi mieszać płaszczyzny, dobrze odnajduje się zwłaszcza w parterze. Na pewno jest bardzo niebezpieczny. Zamierzam jednak w moim Kraśniku pokazać się z jak najlepszej strony i odnieść zwycięstwo – powiedział Kami Giez.