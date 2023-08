Mieszkańcy: Las jest nasz. Ale wióry wciąż lecą

Pułapki wystające z ziemi?

Panią Annę nie jest w stanie już nic zdziwić w sprawie tego lasu. – Po zimowej wycince leśnicy zostawili 80-centymetrowe kikuty pni młodych drzewek, przycięte na ostro.

Wygląda to jak rząd pik wystających z ziemi. Tylko patrzeć, jak sarna nadzieje się na jedną z nich. Nie daj Bóg, aby nie doszło do nieszczęśliwego wypadku z dzieckiem. W pobliżu jest spore osiedle i szkoła, a dzieci chętnie zaglądają do tego lasu – mówi Anna. – Wielokrotnie zwracałam się do nadleśniczego w tej sprawie. Usłyszałam, że w ten sposób leśniczy chroni las przed zwierzętami. Załamałam ręce.

Leśniczy potwierdzają celowe przycięcie młodych drzewek na wysokości ok 80 cm. – W ramach prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych, tzw. czyszczeń, upraw i młodników przycina się drzewa, konkurencyjne dla gatunku drzew, które zostały posadzone, wadliwe i chore w celu poprawy warunków wzrostu drzewom o pożądanych cechach rozwojowych. Przycięcie w taki sposób opisywanych powyżej drzewek jest jedną z metod ochrony uprawy i młodników przed zgryzaniem i uszkodzeniem kory młodych drzewek przez zwierzęta – wyjaśnia nadleśniczy.

– Takowe działania pielęgnacyjne upraw i młodników prowadzone są do kilkudziesięciu lat i nie są zagrożeniem dla osoby spacerujących, które korzystają z dróg leśnych gruntowych i utwardzonych. Ścięte drzewka pozostawia się do rozkładu naturalnego lub są wyrabiane przez miejscową ludność na opał – dodaje.

Zaczyna się dyskusja o planie

Ważna jest jednak przyszłość tego lasu. Po petycją ochrony drzew przy Kraśniku Fabrycznym, podczas wyrębu w ostatnią zimę, podpisało się blisko 3000 ludzi. 23 czerwca odbyła się komisja założeń planu urządzenia tego lasu.

– Aktywnie uczestniczymy w konsultacjach związanych z powstaniem nowego Planu Urządzenia Lasu. 23 czerwca pracownicy urzędu wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Nadleśnictwo, które dotyczyło tego tematu. Skierowałem też pismo do dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w którym postuluję w imieniu kraśniczan o zaprzestanie zrębu drzew mającego na celu pozyskiwanie drewna z kompleksu leśnego między ulicą Urzędowską, a ul. Krasińskiego i ul. Północną – tłumaczy Wojciech Wilk, burmistrz Kraśnika.

– Ta część kraśnickiego lasu jest od wielu pokoleń miejscem ważnym dla mieszkańców dzielnicy fabrycznej, tam kraśniczanie chodzą na spacery, jeżdżą na rowerach, uprawiają nordic walking i bieganie, to najprostszy sposób na rekreację i spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, na łonie natury. Niestety nie dopilnowano tej sprawy we właściwy sposób, kiedy tworzono i konsultowano obecny Plan Urządzenia Lasu na lata 2016 - 2025, zatwierdzony przez Ministra Środowiska w lipcu 2016 roku. Mam nadzieję, że działania podejmowane obecnie przez Urząd Miasta i kraśniczan przyniosą zamierzony efekt, choć muszę przyznać, że rozmowy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych są trudne. Jednak nie zamierzamy się tym zniechęcać – dodaje burmistrz.

– Założeniem jest, że las w sąsiedztwie dzielnicy Fabrycznej będzie o zwiększonej funkcji społecznej – podsumowuje nadleśniczy Zbigniew Hałaczkiewicz.

Obrońcy lasu są zdeterminowani. – Las jest nasz i nie pozwolimy na kolejne cięcia przemysłowe – dodają obrońcy lasu w Kraśniku.