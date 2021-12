Mikołaj zapukał do DPS-ów i miał 1442 paczki

Ruch na lotniskach w 2021 roku. Lublin w dolnej części listy

Od stycznia do września br. we wszystkich polskich portach lotniczych, to jest na Lotnisku Chopina w Warszawie i w trzynastu regionalnych, obsłużono prawie 13 mln pasażerów, to jest o 191 tys. więcej (+1,5 proc.) w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.