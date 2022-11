Nowy McDonald’s w Lubelskiem. Czeka nas powtórka dantejskich scen z otwarcia ostatniego?

– Rozpoczęliśmy budowę restauracji McDonald’s w Kraśniku we wrześniu – odpowiada na nasze pytania Katarzyna Jędrek-Giza, reprezentująca sieć. – Lokal zostanie otwarty po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Będzie to wolnostojący budynek parterowy o powierzchni użytkowej ok. 470 mkw, z podwójną linią McDrive dla zmotoryzowanych gości. Będzie około 100 miejsc konsumpcyjnych wewnątrz restauracji.

Nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie lokal zostanie otwarty.

W województwie lubelskim najwięcej restauracji McDonald’s jest w Lublinie (8). Lokale tej sieci są też w: Zamościu (2), Świdniku, Markuszowie – przy trasie S17, Chełmie, Krasnymstawie, Puławach, Białej podlaskiej i Łukowie.

Kiedy w styczniu tego roku otwarto taką restaurację w Łukowie, trzeba było wezwać na miejsce policję.

Po godz. 18 w okolicach restauracji tworzyły się takie korki, że do akcji musiała wkroczyć policja. – W związku z utrudnieniami w ruchu drogowym na ulicy Warszawskiej, wynikającymi z dużej liczby pojazdów zmierzających na parking nowej restauracji, policjanci z łukowskiej drogówki kierowali ruchem – mówił asp. szt. Marcin Józwik, rzecznik prasowy łukowskiej policji

Do żadnych kolizji nie doszło. Ale policja będzie trzymać rękę na pulsie. – W najbliższych dniach spodziewamy się podobnego zainteresowania ofertą restauracji i zwiększonym ruchem pojazdów w tej okolicy, dlatego też w miarę potrzeb policjanci będą kierowali ruchem pojazdów – zaznaczył Józwik.