Inwestycją za 5 mld zł lubelskich polityków uwiódł twórca podejrzanej kryptowaluty

List podpisał też twórca podejrzanej kryptowaluty

Na zdjęciach z podpisania dokumentu jest sześć osób: marszałek, wicemarszałek, wójt gminy Kraśnik, burmistrz Kraśnika i prezes GreenZero. Ale na liście, który kilka dni temu na swoim Facebooku udostępnił burmistrz Wilk, podpisów jest siedem.

– GreenZero Foundation była reprezentowana przez prezesa fundacji Bruno Koschoreck i Daniela Settgast’a Członka Rady Nadzorczej Fundacji – precyzuje pytany o to rzecznik marszałka.

– Zastanawiające, że Settgast nie ustawił się do fotografii – komentuje Łukasz Sieduszewski z Instytutu Strategie 2050.

Sieduszewski jest autorem raportu, w którym prześwietla trzydziestu partnerów Fundacji GreenZero. To w większości to organizacje, które powstały w tym lub ubiegłym roku, zrzeszające „międzynarodowych ekspertów” czy „przedsiębiorców i instytucje, których działalność jest ważna do lokalnych gospodarek”. Na swoich stronach internetowych chwalą się sukcesami w leczeniu raka, inwestycjami w luksusowe ośrodki wczasowe i w „zielony przemysł hutniczy”.

>>Dan Settgast - nie ma mnie na Facebooku<<

- Zdecydowana większość z nich nie ma ani danych kontaktowych ani identyfikacyjnych. Nie wiadomo czy w ogóle istnieją – mówi Łukasz Sieduszewski.

Tam, gdzie rejestrację podmiotów udało się potwierdzić, przewija się kilka tych samych nazwisk. Najczęściej – Dana Settgasta. To Niemiec z rocznika ’64, który na swojej stronie chwali się, że jego autorska sieć społecznościowa (SafeZone) ma już ponad 3 miliony członków na czterech kontynentach.

- SafeZone jest też portfelem walutowym do obrotu i przechowywania kryptowaluty YEM – dodaje Sieduszewski.

O YEM i jej twórcy można ostatnio przeczytać w kilku anglojęzycznych portalach internetowych. Dziennikarze ostrzegają, że może to być wielomilionowy przekręt i „oszustwo na wielką skalę”.

Fundacja GreenZero

Została zarejestrowana 22 lipca 2022 r. w Newadzie. List intencyjny z marszałkiem, w którym jest mowa o inwestycjach rzędu 5 miliardów złotych w GreenZero Park w Kraśniku, został podpisany 24 sierpnia.

Domena fundacji została utworzona w maju. Na stronie internetowej fundacji oprócz ogólnikowych znajdziemy listę 30 partnerów — firm i innych organizacji, które wspierają Green Zero Foundation. To m.in. YEM Foundation, Digital Farming, Sustec Institute, SafeZone, Green Steel Technology, Unicorn Foundation, Polish Wind Power, UAC International, BUE, Tiny Resort i European Board of Trade.

We władzach GreenZero zasiadają: Bruno Koschoreck (prezes), Maxwell R. Damboise i Sascha Reckert.