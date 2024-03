One dwie i ich trzech. Napadli, pobili, okradli

To historia sprzed kilkunastu dnia, ale policja poinformowała o zdarzeniu dopiero teraz.

22-latek z gminy Modliborzyce umówił się w Kraśniku ze swoją koleżanką, rówieśnicą. Ta przyszła na spotkanie z własną znajomą w wieku 24-lat. Nakłoniły go, aby wspólnie pojechać na jedną z posesji w mieście. Tam czekało trzech mężczyzn w wieku 30, 31, 44 lat.

– Po zgaszeniu silnika, doszło do ataku na zaskoczonego kierowcę. Został wyciągnięty siłą z samochodu, a następnie był uderzany rękoma i kopany po ciele przez sprawców – relacjonuje aspirant Paweł Cieliczko z kraśnickiej policji.

Po wszystkim grupa wsiadła do auta i odjechała. Sprawcy najprawdopodobniej wtedy zabrali też pieniądze i telefony, które napadnięty miał w samochodzie.

22-latek dotarł do szpitala. Sprawa została zgłoszona policji. Personalia napastników udało się dość szybko ustalić i w kolejnych dniach zatrzymać całą piątkę.

– Wszyscy usłyszeli zarzuty rozboju i pobicia. W trakcie prowadzonych czynności kryminalni odnaleźli również u 30 i 31-latka mefedron, amfetaminę i marihuanę. Policjanci ustalili również, że skradzione telefony są zakopane w kraśnickim lesie pod jednym z drzew, tam też je odzyskali – dodaje aspirant Cieliczko.

Sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury i zastosował wobec sprawców tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za to co zrobili, grozi im do 12 lat więzienia.