Pijany nastolatek wjechał w betonowy murek - pęknięta miednica i nerka

— Po godz. 2 w nocy otrzymaliśmy zgłoszenie o pojeździe za barierkami na remontowanym odcinku drogi w Urzędowie. Po przybyciu na miejsce policjanci zastali wewnątrz audi 19-latka i dwie 16-latki z obrażeniami. Funkcjonariusze wezwali pomoc medyczną i straż. Wstępne ustalenia wskazują na to, że osoba kierująca pojazdem nie dostosowała prędkości do panujących warunków, wskutek czego samochód zjechał z drogi i uderzył w betonowy murek — przekazuje aspirant Paweł Cieliczko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierowca z gminy Jastków nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i wjechał w betonowy murek. 19-letni kierowca audi miał w organizmie niemal 1,5 promila alkoholu. Został on zatrzymany do sprawy.