Mają stworzyć związek komunikacyjny. To sposób na ratowanie MPK?

Wczoraj Rada Miasta Kraśnik jednogłośnie (15 obecnych na sesji nadzwyczajnej radych było za) podjęła dwie uchwały – w sprawie utworzenia „Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny Ziemi Kraśnickiej” a także przyjęła statut tego związku.

– Głównym celem podjęcia uchwał jest utworzenie związku powiatowo-gminnego, w skład którego wchodziłoby miasto Kraśnik, miasto i gmina Urzędów, gminy wiejskie: Kraśnik i Dzierzkowice oraz powiat kraśnicki – wyjaśniał na wczorajszej sesji Piotr Janczarek, zastępca burmistrza Kraśnika. – Dzięki posiadaniu takiego związku, na poziomie miasta Kraśnik jak również gmin sąsiadujących z miastem otwiera się możliwość pozyskiwania dotacji celowych na rozwój tego związku a pośrednio również możliwość zaangażowania jako operatora naszego miejskiego przewoźnika (MPK Kraśnik – red.).

Celem związku jest „wspólna organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin i powiatów, które tworzą związek”. Oznacza to wydłużenie kursów, które mają być realizowane nie tylko przez kraśnickie MPK, ale też prywatnych przewoźników, jeden rozkład jazdy i ujednolicony cennik biletów. Autobusy i busy mają być w takich samych barwach.

– Związek jest po to by móc występować o dotacje do wojewody – 3 zł do wozokilometra, w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Nie może o to wystąpić MPK Kraśnik, ponieważ zgodnie z przepisami, fundusz ten nie obejmuje komunikacji miejskiej – wyjaśnia Maksym Bratko, dyrektor ds. eksploatacji i rozwoju, prokurent MPK Kraśnik. – Po powstaniu związku organizatorem transportu nie będzie już miasto Kraśnik tylko związek, który może zlecać, bez organizowania przetargów, realizację kursów MPK, ale nie tylko miejskiej spółce. Może też ogłosić przetarg na obsługę danej linii w danej gminie.

Zgodnie z założeniami, w zgromadzeniu związku („organ stanowiący i kontrolny”) ma znaleźć się 10 osób: starosta kraśnicki, dwóch burmistrzów: Kraśnika i Urzędowa i dwóch wójtów: Kraśnika i Dzierzkowic a także pięć innych osób oddelegowanych z poszczególnych samorządów.

Powstanie związku poparli już radni Rady Miasta Kraśnik a także radni z gminy Dzierzkowice i gminy Kraśnik. – W środę (dzisiaj) będą sesje Rady Powiatu i Rady Miejskiej Urzędów – mówi dyrektor Bratko. – Czas nagli, ponieważ 4 listopada upływa termin złożenia wniosku do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

– Powstanie powiatowo-gminnego związku komunikacyjnego jest dla nas szansą na skomunikowanie całej gminy – uważa Paweł Dąbrowski, burmistrz Urzędowa.

– Nowopowstały związek nabywa prawa do sprzedaży biletów miesięcznych. Dotychczas komunikacja miejska nie otrzymywała dofinansowania do biletów szkolnych miesięcznych od marszałka (bilety miesięczne sprzedają natomiast firmy prywatne – red.) – dodaje Mirosław Chapski, wójt gminy Kraśnik, choć samorządowiec zwraca też uwagę na pewne zagrożenia. – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych jest zaplanowany na rok. Nie wiadomo czy w przyszłości będzie kontynuowany. Istnieje więc ryzyko, że po tym czasie państwowego dofinansowania do wozokilometrów już nie będzie. Istnieje obawa, że nie udałoby się już odtworzyć obecnie funkcjonującej komunikacji prywatnej.

Tymczasem dyrektor ds. eksploatacji i rozwoju MPK Kraśnik nie ukrywa, że powstanie związku to szansa na ratowanie sytuacji w tej miejskiej spółce. – Zamiast 4 zł o wozokilometra, które dopłaca miasto Kraśnik. Z dotacją od wojewody byłoby to 7 zł – podlicza dyrektor Bratko. – To pozwoli pokryć zwiększone koszty MPK w przyszłym roku, będzie to ok. 1 mln zł, na które składają się m.in. podwyższenie wysokości płacy minimalnej, wzrost cen za paliwo, prąd i gaz.

Jeśli wszystkie pięć samorządów zgodzi się powstanie związku to miałby on zacząć funkcjonować od przyszłego roku. Obsługa połączeń na nowych zasadach miałaby się rozpocząć albo o 15 stycznia lub od 1 lutego 2023 r.