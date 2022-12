Śmieci, podatki i pies. Będzie podwyżka w Kraśniku?

W piątek Rada Miasta Kraśnik zdecyduje też czy zwiększyć niektóre stawki podatku od nieruchomości, podwyższyć opłatę za posiadanie psa, a także podnieść opłatę za korzystanie z miejskich szaletów.

– Oszczędzamy na wydatkach tam, gdzie jest to możliwe i szukamy równowagi między dochodami a wydatkami bieżącymi, ale bez niedużych podwyżek trudno będzie utrzymać odpowiedni poziom usług na rzecz mieszkańców – tłumaczy Daniel Niedziałek Biura Burmistrza Kraśnika. – Oczywiście, ostateczną decyzję w sprawie zapisów budżetowych podejmie Rada Miasta, ale warto pamiętać, że w przypadku opłat za odpady chcemy też utrzymać obowiązujące ulgi dotyczące Karty Dużej Rodziny oraz za kompostowanie odpadów. Ponadto miasto od wielu lat, mimo wzrostu stawek, dopłaca do zbilansowania systemu gospodarki odpadami. W tym roku, do października, było to 2,3 mln zł.

Dlatego też Ratusz proponuje podniesienie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od nowego roku o 2 zł miesięcznie od osoby (z 23 zł na 25 zł). W przypadku mieszkańców, który nie wywiązują się z obowiązku segregowania śmieci opłata jest podwojona. Ma wynieść 50 zł od osoby miesięcznie (obecnie to 46 zł od osoby miesięcznie).

Zgodnie z projektem uchwały dalej mają obowiązywać ulgi: za kompostowanie opadów – 2 zł miesięcznie od osoby, a także zniżka dla rodzin wielodzietnych – 5 zł od osoby miesięcznie.

W porządku posiedzenia Rady Miasta Kraśnik zaplanowanego na piątek (godz. 9) znalazły się także punkty dotyczące: podatku od nieruchomości (propozycja zakłada wzrost niektórych stawek podatku), opłaty za psa (zaproponowana jest podwyżka o 10 zł – z obecnych 40 na 50 zł). Być może wzrośnie też opłata za korzystanie miejskich szaletów z 1 zł na 2 zł.