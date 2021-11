Rusza remont jednej z głównych dróg w Kraśniku

6 A A

(fot. Starostwo Powiatowe w Kraśniku)

Rusza remont al. Tysiąclecia – na odcinku od ul. Lubelskiej do skrzyżowania z ul. Św. Faustyny i ul. gen. Kuklińskiego. To jedna z głównych dróg w mieście, stanowi dojazd do strefy ekonomicznej a także budowanej obwodnicy północnej miasta.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować