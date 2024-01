Biznes chce sięgać wyżej. W planach budowa nowych hal produkcyjnych

Proponowane zmiany dotyczą możliwości realizacji składów i magazynów na całym terenie inwestycji oraz zwiększenia wskaźnika intensywności zabudowy. – Chcemy również pozwolić na stawianie wyższych budynków – wyjaśnia burmistrz Wojciech Wilk.

– Według nowych wytycznych budynki produkcyjne i budynki składowo-magazynowe, usługowe i rzemiosła mogłyby mieć do 18 m wysokości, garaże do 9 m, a obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej do 35 m. Upraszczamy i ujednolicamy też m.in. zapisy dotyczące geometrii dachów – tłumaczy.

Obszar, którego dotyczyć będzie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to kilkanaście działek o łącznej powierzchni 19,63 ha składających się na Strefę Inwestycji Kraśnik.

Projekt, o którym mowa, uzyskał już wszystkie niezbędne, wymagane prawem opinie i uzgodnienia formalne. Wprowadzenie go umożliwi inwestorom wybudowanie nowych obiektów budowlanych wraz z niezbędnym zapleczem dostosowanym do ich potrzeb: - Obecnie jesteśmy już na końcowym etapie uchwalenia tej zmiany. Na 9 stycznia w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik zaplanowana jest dyskusja publiczna nad przyjętymi w nim rozwiązaniami. Uwagi do planu można składać do 1 lutego – informuje burmistrz Kraśnika.

Jeśli w wyniku rozpatrzenia uwag zostaną wprowadzone zmiany do projektu planu, to konieczne będzie ponowienie uzgodnień w niezbędnym zakresie. Jeśli uwagi nie wpłyną lub ich rozpatrzenie nie będzie wymagało zmiany planu, projekt zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie Miasta Kraśnik.