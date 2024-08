Weź rower i jedź do Kraśnika

0 A A

W Kraśniku od lat odbywają się rajdy rowerowe (fot. UM Kraśnik)

Nie masz na dzisiaj sprecyzowanych planów, to pakuj rower i ruszaj do Kraśnika. Szykuje się atrakcyjny dzień, nie tylko dla cyklistów. Będzie to jeden z punktów obchodów święta patronki Kraśnika oraz Wojska Polskiego.

