Służby mundurowe brały już wcześniej udział w naszych targach pracy – w tym WOT, policja czy wojsko, ale w tym roku skupiamy się wyłącznie na nich, więc też tych służb będzie więcej – wyjaśnia Andrzej Tybulczuk, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku. I dodaje: Oferty pracy, które zostaną przedstawione w najbliższy czwartek będą dotyczyć osób w wieku od 18 do 30-35 lat. Podczas Mundurowych Targów Pracy zostały zaplanowane m.in. prelekcje. Każda ze służb przedstawi specyfikację prowadzonych naborów. Będą też stoiska tematyczne. Przygotowaliśmy także miejsce na prezentację sprzętu.

W targach wezmą udział:

• policja

• służba więzienna

• wojsko

• straż graniczna

• straż pożarna.

– Ta ostatnia nie prowadzi obecnie naboru, ale chcemy pokazać tę służbę pod kątem szkolnictwa. W powiecie funkcjonowały klasy mundurowe o specjalności: wojskowej, policyjnej i strażackiej – obecnie mamy tylko klasę wojskową – dodaje Tybulczuk.

Wolnych wakatów nie ma też póki co w kraśnickiej Komendzie Powiatowej Policji. – Stan etatowy w Kraśniku na chwilę obecną jest zapełniony w 100 procentach, nie oznacza to jednak, że nic w tej kwestii w najbliższym czasie się nie zmieni – mówi mł. asp. Paweł Cieliczko, oficer prasowy KPP w Kraśniku. – Naturalną rzeczą są okresowe odejścia części funkcjonariuszy na uposażenia emerytalne tworzące wakaty, ale co ważniejsze, w niedługim czasie na terenie powiatu przewidziane jest otwarcie trzech nowych posterunków policji. W związku z tym zaplanowano wzmocnienia kadrowe, poprzez utworzenie 24 nowych stanowisk policyjnych.

Ma Mundurowych Targach Pracy, wśród ofert znajdą się m.in. te dotyczące pracy na stanowisku strażnika działu ochrony. Na targach zostaną też omówione kryteria naboru do terytorialnej służby wojskowej i przedstawione informacje jak przystąpić do WOT. Na terenie dawnej jednostki wojskowej, przy ul. Lubelskiej w Kraśniku będzie mieć siedzibę batalion lekkiej piechoty.

– Będzie się składać z ok. 50 żołnierzy zawodowych i ok. 660 terytorialsów – zapowiada por. Marta Gaborek, oficer prasowy

2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Cały czas kompletujemy kraśnicki zespół. W koszarach trwają też prace remontowe. Całościowe zakończenie remontu jest zaplanowane na 2025 r. Ale już w październiku ma być przygotowane m.in. obozowisko kontenerowe.

W powiecie kraśnickim jest zarejestrowanych ok. 3,2 tys. bezrobotnych. – Systematycznie odnotowujemy spadek tej liczby – dodaje Andrzej Tybulczuk. – Mamy też coraz więcej ofert pracy, szczególnie w zawodach technicznych. Niestety widoczna jest luka pokoleniowa jeśli chodzi o kształcenie młodych ludzi w tych zawodach. Nie ma absolwentów. Z tych też powodów będziemy chcieli rozmawiać z firmami o organizacji szkoleń celowych pod konkretne oferty pracy.

Mundurowe Targi Pracy w Kraśniku (7 lipca, na terenie Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku przy ulicy Słowackiego 7) rozpoczną się o godz. 10 i potrwają do godz. 13.