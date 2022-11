Wypadek koło Kraśnika. Interweniował śmigłowiec LPR

Z Zamościa do Kołomyi. Jadą dary dla Polonii i uchodźców wojennych

Dwa busy wypełnione po brzegi darami ruszyły w sobotę rano do Kołomyi na Ukrainie. Trafią do mieszkającej tam Polonii oraz punktu zorganizowanego w tym mieście dla wojennych uchodźców z ogarniętych wojną terenów. To inicjatywa zamojskich rotarian.