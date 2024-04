Z Chodla do Urzędowa jak po stole. Zrobią drogę za pieniądze z UE

Będzie to ostatni etap remontu 27-kilometrowej drogi z Kraśnika do Chodla. Przypomnijmy! W pierwszej kolejności drogowcy wykonanali obwodnicę Kraśnika, następnie remont 4,5-kilometrowego odcinka za Urzędów. Teraz wezmą się za ostatni fragment prowadzący z Urzędowa do Chodla.

Plan zakłada zwiększenie szerokości jezdni do 7 metrów, wykonanie poboczy, 4 km chodników oraz ścieżki pieszo-rowerowej o długości 11 km. Wybudowane bądź przebudowane zostanie 15 skrzyżowań z drogami gminnymi, powiatowymi oraz ze starym przebiegiem drogi wojewódzkiej. Powstanie nowy most przez dopływ spod Antonówki wraz z urządzeniami piętrzącymi. Zbudowanych zostanie 16 zatok autobusowych, 2 zatoki do kontroli ruchu drogowego oraz 10 przepustów (w tym 3 z przejściami dla zwierząt).

Projekt zakłada również rozbiórkę istniejącego i budowę nowego oświetlenia drogowego oraz nasadzenie nowych drzew. Termin zakończenia prac zaplanowany jest na koniec 2026 r.

Całość kosztować będzie Województwo Lubelskie blisko 146 mln zł. Aż 122 mln samorząd na ten cel pozyskał Funduszy Europejskich.