Zapraszamy dziś nad Zalew Kraśnicki! Spotkajmy się nad wodą (zdjęcia)

Zalew Kraśnicki to miejsce, w którym chętnie wypoczywają mieszkańcy Kraśnika, Powiatu Kraśnickiego, a także lubelskiego i ościennych województw. Do ich dyspozycji są nie tylko strzeżone kąpielisko, ale także pole z nowymi domkami campingowymi czy infrastrukturę niezbędną do uprawiania sportów wodnych, w tym slip do wodowania łodzi. Molo o długości 45 m oraz ponad kilometrowa ścieżka wokół zalewu zachęcają do spacerów. Dużą atrakcją jest też pomost i stanica wędkarska – z tych obiektów korzystają zarówno indywidualni wędkarze odpoczywający nad zalewem, jak i zorganizowane grupy, koła wędkarskie.