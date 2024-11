Zgubiła go bezczelna kradzież

- Usłyszał sześć zarzutów między innymi kradzieży kilku rowerów, karty bankomatowej, samochodu osobowego w warunkach recydywy a także złamania zakazu sądowego prowadzenia pojazdów oraz niestosowania się do decyzji o cofnięciu uprawnień. W sprawie rowerów istotne były ustalenia policjantów kryminalnych. Jeśli chodzi o kradzież pojazdu, to wstępne ustalenia wskazują na to, że 32 latek odjechał volkswagenem, w którym były schowane kluczyki. Wyjeżdżając z lasu przejechał brawurowo przez chodnik i ścieżkę rowerową, uszkodził miskę olejową oraz elementy karoserii - relacjonuje aspirant Paweł Cieliczko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. - Ostatecznie 32-latek zatrzymał się w drugiej części miasta, gdyż zatarł silnik. Wezwani przez świadków policjanci z kraśnickiego patrolu zatrzymali mężczyznę, jeszcze przed zgłoszeniem kradzieży przez właściciela pojazdu - dodaje.

Sąd na wniosek prokuratury, zastosował wobec 32-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Mężczyźnie grozi w postępowaniu sądowym do 5 lat pozbawienia wolności, przy czym kara ta może zostać zwiększona o połowę, gdyż dopuścił się przestępstw w recydywie.