18-letnia kierująca wjechała do rowu. Jej auto dachowało

Arkadiusz Bratkowski pokieruje powiatowym szpitalem. Wygrał konkurs

Konkurs zostało ogłoszony pod koniec sierpnia. Właśnie został rozstrzygnięty. Wygrał go Arkadiusz Bratkowski. I to on od 1 października będzie dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.