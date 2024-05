Budują boisko między blokami. Ma być dostępne dla wszystkich

Ta inwestycja to wspólne przedsięwzięcie miasta i Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy której blokach obiekt powstaje.

Nowe boisko ma mieć sztuczną nawierzchnę. Zamontowany na nim zostanie zestaw do koszykówki, a także bramki do gry w mini piłkę nożną czy ręczną. Będzie ogrodzone i ogólnodostępne. Powinno być gotowe do końca sierpnia.

Całość ma kosztować 150 tys. zł. Spółdzielnia wykłada 1.3 tej kwoty.