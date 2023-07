Chmielaki 2023, czyli święto piwa w Krasnystawie. Chcesz tam pracować?

Hrubieszów. Praca szuka człowieka. Są dwa etaty do wzięcia

Godzina 15 w piątek 11 sierpnia to ostatni moment na złożenie dokumentów o przyjęcie do pracy. Tworzony w Hrubieszowie Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów potrzebuje ludzi z kwalifikacjami do obsadzenia dwóch stanowisk.