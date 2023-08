Największy piwny festiwal w Polsce. Chmielaki Krasnostawskie już w najbliższy weekend

W niedzielę wrażenia muzyczne zapewnią: Goya (godz. 17), Kasia Cerekwicka (18.30) i Dawid Kwiatkowski (20.30).

Oficjalne piwa z lokalnych browarów Do tegorocznego Konsumenckiego Konkursu Piw zgłoszono 403 piwa z 41 browarów. Zwycięzców poznamy w niedzielę o godz. 15 na scenie głównej na Rynku.

Tradycyjnie, organizatorzy dla amatorów złocistego trunku szykują coś specjalnego.

- Tak jak w latach ubiegłych dla chmielakowych gości przygotowaliśmy oficjalne piwa naszego festiwalu. W tym roku będą to dwa piwa jasne uwarzone przez regionalne browary z Lubelszczyzny – mówi Damian Kozyrski, dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury.

Pierwsze z nich uwarzył Browar Jagiełło z Pokrówki i jest to piwo jasne w stylu European Lager. Do jego produkcji użyto słodu jęczmiennego pilzneńskiego oraz chmieli: Marynka, Sybilla, Cascade i Oktawia. Piwo ma nazwę „Chmielaki Krasnostawskie – edycja 2023”. Drugie z piw to efekt współpracy Browaru Sulewski z Hrubieszowa i Piwnego Podziemia z Chełma, dzięki której powstało piwo o złotej barwie, goryczkowym smaku i niesamowitej pijalności. Do jego produkcji użyto chmieli z USA, Niemiec i Polski – Simcoe, Hallertauer Mittelfrüh, Lubelski, Sybilla. Piwo ma nazwę „ Nowo - czesny Pils – 52. Chmielaki Krasnostawskie”. Obydwa piwa będzie można kupić na Chmielakach, a po nich w całej Polsce w punktach sprzedaży Browaru Jagiełło, Browaru Sulewski oraz Piwnego Podziemia.