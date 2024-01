Budowlani giganci z największymi szansami na budowę ekspresówki

– W trakcie postępowań otrzymaliśmy prawie 2,5 tys. pytań od wykonawców, na które udzieliliśmy odpowiedzi, aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy skalkulować koszty – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy GDDKiA Lublin.

W przetargu na realizację odcinka Piaski – Łopiennik drogowcy z GDDKiA wybrali ofertę firmy Intercor, opiewającą na kwotę 695,5 mln zł. W przypadku odcinka Krasnystaw – Izbica, za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Mostostal Warszawa, o wartości 936,6 mln zł.

– Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcami, co planowane jest w II kwartale tego roku – dodaje rzecznik.

Plan zakłada budowę na tych odcinkach dwujezdniowej drogi ekspresowej, serwisówek do obsługi ruchu lokalnego, mostów, przepustów i pozostałej infrastruktury. Zamontowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne, a także zbudowane przejścia dla zwierząt. Wykonany zostanie też system zarządzania ruchem.

Odcinek Piaski-Łopiennik, o długości 16,6 km, przebiegać będzie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany (droga S17 będzie się tutaj łączyć z trasą S12 Piaski-Dorohusk). Inwestycja m.in. obejmuje budowę trzech węzłów drogowych: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

Odcinek Krasnystaw-Izbica, o długości 18,8 km, zacznie się w Zakręciu przed Krasnymstawem. Początkowo trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej DK17, następnie przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Przekroczy linię kolejową nr 69 relacji Rejowiec-Hrebenne i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego.

Powstaną trzy węzły: Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica. Planowana jest też budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych Ostrzyca oraz obwodu utrzymania drogi ekspresowej w okolicach Krasnegostawu.

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem, o długości ok. 125 km, będzie realizowana w formule „projektuj i buduj”. Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. – W 2023 roku oddaliśmy do użytku drugą nitkę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego – dodaje Łukasz Minkiewicz.

Natomiast dla odcinków Zamość Wschód-Zamość Południe, Zamość Południe-Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski–Hrebenne, w sumie niespełna 50 km, wykonawcy złożyli w ubiegłym roku wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedura jest w toku.

– Obecnie analizujemy oferty złożone w przetargu na realizację odcinka Izbica – Zamość Sitaniec. Wybór najkorzystniejszej planujemy w I kwartale tego roku. Natomiast na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik-Krasnystaw (9,5 km) oraz Zamość Sitaniec-Zamość Wschód (12 km) – dodaje rzecznik.

W styczniu ubiegłego roku drogowcy złożyli wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej, przedstawiając preferowane warianty przebiegu drogi. Procedura trwa.

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski – Hrebenne to ważny fragment całego ciągu S17 Warszawa-Lublin-Zamość-Tomaszów Lubelski-Hrebenne (granica państwa). To także droga międzynarodowa E372 prowadząca z Warszawy do Lwowa. Trasa ta będzie się łączyć na węźle Piaski Wschód z drogą ekspresową S12 Piaski-Dorohusk. Poprzez wybudowane odcinki S12 na wspólnym przebiegu z S17 oraz istniejące węzły na obwodnicy Lublina, połączy się także z drogą ekspresową S19 (Via Carpatia).