Jest punkt paszportowy w Krasnymstawie. Nie trzeba już jechać daleko

Terenowy Punkt Paszportowy został otwarty w zeszłą środę. Decyzję o jego uruchomieniu podjęto w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim po licznych wnioskach mieszkańców Krasnegostawu. Nie ma wątpliwości, że takie miejsce było potrzebne, bo w ciągu trzech pierwszych dni, do piątku złożono w nim już 21 wniosków o dokument.

Można to teraz robić na miejscu regularnie, we wszystkie dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Miasta Krasnystaw, bo to w nim na parterze (obok Biura Obsługi Interesanta) działa punkt jeden z kilku takich w województwie.

W tym roku takie samo biuro ma jeszcze powstać w Świdniku. Będzie kolejnym po otwartym w Krasnymstawie i działających wcześniej w Chełmie, Zamościu, Białej Podlaskiej, Puławach i Kraśniku.