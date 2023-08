Ponad 3 tysiące mieszkańców zostało bez wody. Sanepid zabronił picia

W piątek Sanepid w Krasnymstawie stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w miejscowościach: Dziecinin (nr 1–10), Fajsławice, Ksawerówka, Marysin, Siedliska Drugie, Siedliska Pierwsze, Suchodoły i Wola Idzikowska. Pobrane z wodociągu próbki wykazały przekroczenie parametrów mikrobiologicznych. Innymi słowy, za wysoki poziom bakterii.

To oznacza, że ponad 3700 osób podpiętych do wodociągu nie może teraz pić wody z kranów, ani używać jej do mycia warzyw czy owoców oraz naczyń. Wodą można jedynie spłukiwać toaletę.

Sieć jest obecnie płukana i dezynfekowana. Dopiero kolejne badania pozwolą stwierdzić, czy woda nadaje się do spożycia.

– Prosimy, aby w każdym domu, spuszczono wodę, aby umożliwić dezynfekcję instalacji wewnętrznej domu. Pozwoli to na oczyszczenie z zanieczyszczeń z całej sieci ogólnej i prywatnej– apelują urzędnicy.

Póki co, Urząd Gminy Fajsławice wydaje mieszkańcom zdatną wodę w następujących punktach:

Punkt czerpalny na budynku byłej szkoły w Boniewie od strony wiat targowych.

Punkt czerpalny teren Spółdzielni Rolniczo Handlowej w Fajsławicach ( przy budynku dawnej piekarni)

Budynek OSP Wola Idzikowska

Marysin 19A

Sołtys wsi Ksawerówka

Budynek OSP Siedliska Drugie

Sołtys wsi Suchodoły