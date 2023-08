Powrót Dinozaurów Reggae w Krasnymstawie

0 A A

Pieśni Miłość i Pokoju to tytuł koncertu Dinozaurów Reggae, który we wtorek odbędzie się w Krasnymstawie. Do udziału zapraszają Fundacja Kellerów i Krasnostawski Dom Kultury.

