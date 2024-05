Skazany za pedofilię 24-latek odsiedzi wyrok. Już po ekstradycji z Holandii

0 A A

24-latek z Krasnegostawu był poszukiwany od 2020 roku. W końcu udało się go zatrzymać (fot. KWP Lublin)

Został skazany za wykorzystanie seksualne dziewczynki. Miał 3 lata do odsiadki. Ale ukrywał się skutecznie, by nie trafić do więzienia. W końcu udało się zatrzymać 24-letniego mieszkańca Krasnegostawu.

