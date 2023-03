Stop wywłaszczeniom. Mieszkańcy od kilku miesięcy protestują przeciwko CPK

0 A A

Te same transparenty, te same postulaty, ci sami ludzie. Od wielu miesięcy mieszkańcy Krasnegostawu i okolic sprzeciwiają się planom budowy torów dla szybkiej kolei prowadzących do Centralnego Portu Komunikacyjnego. W piątek zorganizowali kolejny protest.

