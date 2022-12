Hreczniaki kresowe z Włodawy

Składniki: 25 dag kaszy gryczanej, 15 dag białego sera, 15 dag sera żółtego, 2 jaja, łyżka tłuszczu, 2 łyżki posiekanej natki pietruszki, 5 dag tartej bułki, pieprz, sól; olej do smażenia.

Wykonanie: kaszę ugotować na sypko. Razem z serami przekręcić przez maszynkę, wymieszać z jajami i natką. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Uformować małe kotleciki, obtoczyć je w tartej bułce i usmażyć na oleju. Podawać z bukietem smakowitych surówek.

Kapuśniak wigilijny z Konopnicy

Składniki: 25 dag kiszonej kapusty, 10 dag suszonych grzybów, 1,5 litra wody, 3 cebule, pół szklanki oleju, pół szklanki pęcaku, sól, pieprz.

Wykonanie: grzyby namoczyć na noc. Cebule posiekać i usmażyć na oleju. Dodać posiekaną kapustę. Dusić, aż będzie miękka. Zalać wodą. Dodać grzyby (razem z wodą, w której się moczyły). Dodać pęcak. Gotować godzinę, doprawić solą i pieprzem. Na talerzach doprawić olejem świątecznym.

Karp po żydowsku faszerowany z Piask

Składniki: 1.80 kg karpia, 2 dag soli, 15 dag bułki tartej, 0,25 litra mleka, 20 dag cebuli, 2 g pieprzu, 3 dag cukru, 2 jaja, 8 dag masła, 30 dag włoszczyzny, 15 dag cebuli, 5 g ziela angielskiego.

Wykonanie: rybę sprawić, odciąć głowę, nie przecinając kręgosłupa. Ostrożnie wypatroszyć, uważając by nie rozlać żółci. Nie opłukując wyporcjować, krajać w dzwonka szerokości 2 centymetry. Z głowy wyjąć skrzela. Pierwszy kawałek mięsa odcięty od głowy i pierwsze dzwonko od ogona (tak by na farsz przypadło mniej więcej 1/3 część sprawionej ryby) zemleć wraz z uduszoną cebulą i bułką namoczoną w mleku. Do mielonej masy dodać jajo, sól, pieprz i cukier, starannie wyrobić. Farszem tym nakładać dzwonka ryby, wygładzić na obydwu przekrojach. Jarzyny oczyścić, opłukać, pokrajać na talarki, ułożyć w rondlu, na wierzch położyć dzwonka oraz głowę, dodać przyprawy, ugotować powoli pod przykryciem w niedużej ilości wody (ok. 1.5 godziny). Żelatynę opłukać, zalać zimną wodą, gdy zmięknie odcedzić, rozpuścić wrzącym wywarem, zalać rybę z jarzynami, odstawić do zastudzenia. Porcjować łyżką cedzakową wprost z rondla. Podawać z sosami, cytryną i chrzanem.

Kołduny grzybowe z Pułankowic

Składniki: ciasto: 35 dag mąki, jajo, woda. Nadzienie: 50 dag rydzów, cebula, 10 dkg tłuszczu, 2 łyżki tartej bułki, 2 jaja, sól, majeranek lub gałka muszkatołowa, pieprz.

Wykonanie: rydze i cebulę oczyścić, opłukać i poszatkować, a następnie udusić na tłuszczu i posiekać. Dodać przyprawy, trochę tartej bułki i jaja. Ciasto zagnieść jak padano w przepisach poprzednich, rozwałkować i układać farsz. Zawijać, formować małe kołduny i gotować je w osolonej wodzie. Można podawać w czerwonym barszczu lub bulionie, a także polane tłuszczem ze zrumienioną cebulą.

Lwowskie pierogi z makiem

Składniki: 10 dag maku, 1 szklanka mleka, po 1 łyżce masła, miodu, rodzynek, 4 łyżki posiekanych orzechów włoskich (lub migdałów), skórka pomarańczowa.

Wykonanie: mak namoczyć, opłukać, odcedzić, zalać gorącym mlekiem, gotować około 30 minut na małym ogniu. Odcedzić, ostudzić. Zmielić z cukrem w maszynce. W rondelku roztopić masło, dodać mak, miód, pokrojone rodzynki, orzechy, skórkę pomarańczową. Pogotować 2-3 minuty. Do wystudzonego farszu dodać żółtko, wymieszać i lepić pierożki. Ciasto na pierogi zrobić wg uznania. Podawać na gorąco z wody, polewać śmietaną z cukrem, z cynamonem. (Autor: Elżbieta Cwalina).