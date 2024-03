Coś dobrego na święta. Przepiśnik z Tereszyna

Jak smakuje kozia broda, a jak zacierka z rwanymi kluskami? Jak ugotować rosół z czosnkiem i papryczkami chili, a jak zarzutkę z kapustą kiszoną? Jak zrobić na święta salceson z kury i pasztet z tymiankiem? Jak upiec pyszny konopnicki miodownik?

– Mamy nadzieję że zbiór przepisów będzie inspiracją do wspomnień kulinarnych. Zapraszamy do gotowania – mówi Agnieszka Surtel, szefowa KGW Tereszyn.

Warto dodać, że tereszyński Przepiśnik wpisuje się w ideę przekazywania tradycji. Powstał przy udziale mieszkańców Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Maryninie, którzy z pieczołowitością przekazali rodzinne receptury, a mieszkańcy Gminy Konopnica w ankiecie opublikowanej w mediach społecznościowych wybrali najlepsze przepisy.

A więc zaczynamy.

Na przystawkę kurak w warzywach

SKŁADNIKI: 1 kura, 3 marchewki, 1 ś redni seler, 1 por, 1 pietruszka, 25 dkg pieczarek, 3 cebule, 10 dkg maki, sól, pieprz, natka pietruszki, olej.

WYKONANIE : k u r ę podzielić na porcje, obsypać przyprawami i obtoczyć w mą ce. Przełoż yć do rondla, podlać rosołem i dusić do mię kkoś ci. Jarzyny obrać i zetrzeć na tarce. Pieczarki pokroić w plasterki, cebulę pokroić w drobną kostkę . Wszystko delikatnie podsmaż yć . Starte warzywa i podsmaż one pieczarki z cebulą przełoż yć do rondla i dusić razem z kurą do mię kkoś ci warzyw i mię sa. Podajemy z ziemniakami lub ryż em.

Salceson z kury

SKŁADNIKI: 1 kura, 30 dkg pieczarek, 1 szklanka oleju, sól, pieprz do smaku, papryka mielona.

WYKONANIE: kurę należ y wytrybować (delikatnie oddzielić skórę od pozostałej czę ś ci kury). Mię so oddzielić od koś ci i podzielić na drobniejsze kawałki. Pieczarki umyć , oczyś cić i pokroić na połówki. Lekko poddusić . Mię so z kury połą czyć z pieczarkami i przyprawami, skropić olejem i zostawić na pół godziny. Nadziać skórę farszem i zaszyć . Przełoż yć do garnka z wrzą cą , osoloną wodą . Gotować na małym ogniu ok 30 minut. Następnie przełożyć do naczynia żaroodpornego, podlać trochę wywarem, aby nie przywarło i piec pod przykryciem 30 minut w temperaturze 200 stopni. Piekarnik góra-dół. Można podawać na ciepło i zimno pokrojone w grubsze plastry.

A teraz rosół i zupa.

Rosół z czosnkiem i papryczką chili

SKŁADNIKI: 1 kura z wolnego chowu, pół kilograma szpondra wołowego, 1 skrzydełko z indyka, włoszczyzna (2 marchewki, 2 pietruszki, pół selera, biała czę ś ć pora, cebula), liś ć laurowy, 2 zą bki czosnku, 5 ziarenek ziela angielskiego, pę czek lubczyku, papryczka chilli, natka pietruszki, sól, pieprz do smaku. Na domowy makaron: 50 dkg mą ki, 6 jajek, 1 łyż ka soli, około pół szklanki wody.

WYKONANIE : mięso włożyć do garnka i zalać zimną wodą . Przykryć garnek i gotować na duż ym ogniu. Po kilku minutach należ y zebrać szumowiny i dolać odrobinę zimnej wody. To również dobry moment, by dodać włoszczyznę i opaloną cebulę . Wrzucić również przyprawy: liś ć laurowy, ziele angielskie oraz dodać czosnek. Gotować na małym ogniu, przez 2 godziny pod przykryciem.

Zarzutka z kapustą kiszoną

SKŁADNIKI: 2-3 ziemniaki, 1 marchewka, 1 cebula, litr mię snego wywaru (np. drobiowego lub na ż eberkach), 1 szklanka kiszonej kapusty, pół szklanki soku z kiszonki, 2 łyż ki masła, 2 łyż ki mą ki pszennej, sól, pieprz, słodka papryka .

WYKONANIE: do wywaru dodać pokrojone w kostkę ziemniaki, marchewkę i cebulę . Gotować, aż warzywa staną się mię kkie. Nastę pnie dolać sok z kapusty kiszonej i dodać doś ć drobno posiekaną kapustę kiszoną , którą wcześ niej warto poddusić na maś le lub smalcu. Doprawić solą i pieprzem, słodką papryką . Gotować jeszcze przez 10 minut. Na koniec zarzutkę wzbogacić zasmaż ką . Na patelni roztopić masło (1-2 łyż ki), po czym dodać taką samą iloś ć mą ki, podsmaż ać 2-3 minuty (przez cały czas mieszają c tr zepaczką ), dodać kilka łyż ek gorą cej zupy i mieszać do uzyskania gładkiej masy. Na koniec wlać do zarzutki.

Kozia broda

SKŁADNIKI: pół garnka kapusty słodkiej (sparzonej wcześ niej wrzą tkiem), pół garnka ziemniaków, słonina (do okrasy), szczypta soli, pieprzu do smaku.

WYKONANIE: kapustę umyć i drobno posiekać. Ziemniaki obrać i pokroić w kostkę jak do zupy. Do garnka wlać trochę wody, włożyć kapustę , a na górę ziemniaki. Nie mieszać. Ziemniaki muszą być na wierzchu, aby woda mogła swobodnie parować . Gotować „do mię kkoś ci”, sprawdzają c co jakiś czas, czy na dnie jest woda. Co bardzo waż ne, nadal nie miesza. Gdy kapusta i ziemniaki zmię kną , odcedzić na durszlaku i pozostawić, aby ociekły na około 20 minut. Na patelni usmaż yć słoninę do okrasy. Po odsą czeniu kapusty i ziemniaków wszystko utrzeć i doprawiać do smaku solą i pieprzem, a przede wszystkim suto okrasić.

Pasztet z tymiankiem

SKŁADNIKI: 30 dkg wieprzowiny, 30 dkg mię sa drobiowego, 15 dkg wą tróbki drobiowej, 50 dkg podgardla, marchewka, pietruszka, kawałek selera, sól, pieprz, pieprz ziołowy, ziele angielskie, liś ć laurowy, majeranek, tymianek, 2 jajka.

WYKONANIE: ugotować mię so z warzywami i przyprawami do mię kkoś ci. Pod koniec gotowania odlać trochę wywaru, w którym obgotujemy wą tróbkę . Wystudzone mię so, warzywa i wą tróbkę zmielić dwukrotnie przez maszynkę . Wszystko dokładnie wymieszać z jajkami, doprawić przyprawami. Przełożyć do foremki keksówki, wyłoż onej pergaminem. Piec około godzinę, temperatura 200 stopni Celsjusza, piekarnik gór - dół.

Miodownik konopnicki

SKŁADNIKI: ciasto: 500 g mą ki pszennej, 4 ż ółtka, 1 łyż eczka proszku do pieczenia, 120 g cukru pudru, 3 płaskie łyż ki płynnego miodu, 200 g masła. Masa grysikowa: 8 łyż ek kaszy manny, 1 płaska łyż ka budyniu waniliowego, 700 ml mleka, 1/2 szklanki cukru, 200 g mię kkiego masła.

Dodatkowo: powidła śliwkowe, 100 g gorzkiej czekolady, 3 łyż ki ś mietanki kremówki 30% 1 łyż eczka masła, płatki migdałowe do dekoracji.

WYKONANIE: ciasto miodowe. Zimne masło pokroić w kosteczkę . Do miski lub na stolnicę wsypać mąkę pszenną . Dodać także żółtka, masło, cukier puder, proszek do pieczenia, a takż e płynny miód. Zagnieść gładkie ciasto. Moż na to zrobić rę cznie lub za pomocą robota planetarnego. Ciasto podzielić na trzy równe części. Przygotować foremkę i koniecznie papier do pieczenia.

Do blaszki wyłoż onej papierem do pieczenia nałożyć pierwszą czę ś ć ciasta. Nakłuć widelcem. Piec w temperaturze 180 stopni przez około 12-15 minut. Po tym czasie wycią gnąć ciasto z piekarnika. Delikatnie wyjąć wraz z papierem do pieczenia z foremki i położyć na blacie kuchennym. Nałożyć drugi kawałek papieru do pieczenia na blaszkę i drugą czę ś ć ciasta. Nakłuć widelcem i piec analogicznie jak powyż ej. Łącznie mamy mieć upieczone trzy blaty ciasta miodowego. Piec jedno ciasto za drugim.

Masa grysikowa: w garnku podgrzać 500 ml mleka, a pozostałe 200 ml wlać do miseczki i dodać sypki budyń waniliowy (1 łyż ka), kaszę manną (8 łyż ek, nie moż e być kasza manna błyskawiczna), a takż e cukier (nieco ponad 1/2 szklanki). Całość wymieszać i gdy mleko bę dzie wrzało, wtedy wlać zawartoś ć miseczki. Zmniejszyć ogień i energicznie mieszać do momentu powstania doś ć gę stego budyniu. Odstawić do całkowitego przestygnięcia.

Mikserem utrzeć mię kkie masło (200 g) na jasną , puszystą masę . Dodać po łyż ce wystudzonej kaszy manny. Miksować przez chwilę do momentu powstania jednolitego, gę stego kremu. Zanim zaczniemy składać miodownik w całoś ć , blaty miodowe muszą być całkowicie przestygnię te. Jeden blat ciasta miodowego wyłożyć na spód blaszki. Posmarować go warstwą masy grysikowej. Nastę pnie nałożyć drugi blat ciasta miodowego, smarować powidłami oraz cienką warstwą masy grysikowej. Przykryć trzecim blatem ciasta miodowego.

W małym rondelku roztopić na malutkim ogniu posiekaną na małe kawałki czekoladę (gorzką lub mleczną , 100 g) wraz ze ś mietanką (3 łyż ki) i masłem (1 łyżeczka). Nie doprowadzić do wrzenia. Mieszać aż powstanie jednolita polewa czekoladowa. Płatki migdałowe (około 2-3 łyż ki) podpraż yć przez chwilkę na suchej patelni. Wierzch ciasta udekorować lekko przestygnię tą polewą czekoladową , posypać płatkami migdałowymi i włożyć do lodówki. Miodownik możemy kroić najszybciej po około dobie od momentu jego złoż enia w całość.

Blaty miodowe nie są już wtedy takie twarde (moż na ciasto bez problemu pokroić ).

Na drugi, trzeci dzień po jego przygotowaniu całość smakuje najlepiej.