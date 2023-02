Świdnicka restauracja rozpoczęła akcję „posiłek zawieszony”. Mieszkańcy chwalą pomysł

– Zainspirowani pewną opisaną tutaj historią postanowiliśmy wyjść z inicjatywą wsparcia osób najbardziej potrzebujących. Organizujemy w Restauracji Smakosz Świdnik akcję „posiłek zawieszony”. Każdy kto ma ochotę, chęć, dobre serducho może kupić posiłek u nas w Smakoszu. Paragon zakupionego posiłku przywiesza na tablicy. Osoba, która jest w potrzebie i chciała by skorzystać odpina paragon i odbiera jedzonko – tłumaczy pani Magdalena, współwłaścicielka Smakosza, która na grupie Spotted Świdnik (oficjalna grupa) napisała o akcji, prosząc by poinformować o tej możliwości osoby i rodziny, które mają ciężko w tych ciężkich dla nas wszystkich czasach.

- Brawo! Super pomysł. Piękna inicjatywa. Rewelacyjny pomysł – komentują internauci, którzy dali Smakoszowi ponad pół tysiąca „lajków” i serduszek.

Nawet branża zareagowała. Bafra Kebab Świdnik skomentował: Lubimy takie inicjatywy! I jak zawsze będziemy wspierać. Wpadniemy zostawić parę paragonów.

– To dopiero początek, zobaczymy za kilka dni jak będzie wyglądało. Na razie ktoś „zawiesił” zupę i jakieś drugie danie. Widzimy potrzebę takiej akcji, przychodzą do nas starsze osoby, które kupują pół zupy i pół kotleta. Pamiętam młodego mężczyznę, chłopaka, który czekał na to co zostawią na talerzu klienci. Ale chyba bardzo się wstydził i już później nie przychodził. Przychodziła kobieta z dzieckiem, któremu dawała tylko kaszę. Myślałam, że to dziecko nie chce nic innego ale jak dostało kotleta to zjadło – opowiada Grażyna Węgrowska, która razem z córką prowadzi restaurację. Smakosz, który łączy w sobie cechy samoobsługowego baru i restauracji z domową kuchnią jest znaną firmą. Działa w Świdniku od blisko pół wieku.

– Nie wiem jaki będzie efekt. Pomysł na „zawieszony posiłek” miałyśmy kilka lat temu, ale przyszła pandemia i wszyscy myśleli o czym innym. Teraz do tego wracamy. Rozumiemy specyfikę sytuacji, tablica z paragonami jest koło jadłospisu, można tak je zdjąć, że nie zwraca to uwagi innych klientów – dodaje współwłaścicielka lokalu z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6a.

Panie nie mają też zamiaru weryfikować zasobności portfela korzystających z fundowanych dań.

A takie wątpliwości mają internauci.

– Inicjatywa OK. Tylko mnie martwi, że są też tacy którzy są bez sumienia i wykorzystują takie sytuacje kosztem faktycznie potrzebujących. Ale jak najbardziej jestem za – uważa pan Marek. – Tylko żeby ludzie których na to stać, okazali choć odrobinę serca i nie korzystali z tej pomocy. Jeszcze raz wielkie brawa, miejmy nadzieję że Waszymi śladami pójdą inni. Dobro wraca – dodał pan Krzysztof. – Chciałabym wierzyć, że udział wezmą osoby naprawdę potrzebujące a nie cwane. Trzymam kciuki za powodzenie Akcji, to piękny gest – skomentowała Kasia.