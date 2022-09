Sport, tradycja i jedzenie. Co na Europejskim Festiwalu Smaku w Lublinie ugotują znani i lubiani?

„Lubelskie. Prawdziwe jedzenie” to hasło 14. edycji Europejskiego Festiwalu Smaku. – Lubelskie słynie z wyśmienitego jedzenia, niezwykłych produktów, zróżnicowania i oryginalności potraw oraz ich smaku. Długa, nieprzerwana jak w wielu innych regionach tradycja, bogata historia i zasoby naturalne stworzyły niezwykłą kombinację, starannie pielęgnowaną, ciągle na nowo odkrywaną i z dumą pokazywaną światu. Takie dziedzictwo jest ważne i staje się nim, gdy jest żywe, gdy się zmienia i znajduje różne zastosowania – mówi prof. Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który przyjedzie na festiwal, by pogotować z Jaśkiem Kuroniem i opatrzyć pokaz komentarzem historycznym.

Roman Szymański

Reprezentuje barwy Polskiego Cukru Pszczółki Startu Lublin od sezonu 2017/18. Przez te lata zdobył zaufanie i sympatię lubelskich kibiców.

– Przygodę z gotowaniem zacząłem od pomagania mamie w kuchni jako kilkuletni chłopiec. Dostawałem proste zadania, obranie warzywa, zlepienie pierogów oraz wylizanie miski po polewie czekoladowej. Bardzo lubiłem też nasz wspólny czas – mówi znakomity koszykarz, który pojawi się na Scenie Smaku na Starym Mieście w Lublinie w piątek około godziny 18.

Szymański ceni polską kuchnię domową. Co lubi ugotować? – Moje menu to pasty, kremy z warzyw, lubię także upiec ciasto z owocami sezonowymi. Nie mam swojego ulubionego dania, lubię wiele potraw. Łatwiej wskazać mi coś czego nie lubię: to grzyby i owoce morza.

Na scenie smaku potowarzyszą mu młodzi kucharze z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie, gdzie istnieje kierunek „Technik żywienia i usług gastronomicznych”. Wszystko po to, żeby zaprezentować prawdziwe jedzenie czyli kuchnię regionalną w najlepszej odsłonie.

Włodawska zupa jak u Salci

Składniki: 2 litry bulionu z kaczki, 50 dag mięsa z bulionu, 4 ziemniaki, 1 marchewka, 1 pietruszka, 1 cebula, kawałek selera, 4 ząbki czosnku, 8 dag masła, garść rodzynek, 4 łyżki konfitur porzeczkowych, 1 łyżka miodu, listek laurowy, ziele angielskie, 1 łyżeczka cynamonu, szczypta imbiru, słodkiej papryki i majeranku, sól i pieprz.

Wykonanie: ugotować bulion na kaczce. Odcedzić. Dodać pokrojone warzywa. Kiedy będą al dente, dodać porwane na kawałki mięso z bulionu. Wrzucić listek i ziele. Zagotować. Pokrojoną cebulę z czosnkiem zeszklić na maśle, wrzucić do zupy wraz ziemniakami pokrojonymi w kostkę. Po 10 minutach dodać rodzynki, konfitury, miód i przyprawy. Gotować 5 minut pod przykryciem. Na talerzu posypać cynamonem.

Sofia Ennaoui i Jasiek Kuroń

Ona zachwyca wynikami, on świetnie gotuje antenie Dzień Dobry TVN. Razem pogotują w sobotę 10 września o 19.30 na Scenie Smaku.

Choć jest bardzo zajęta i na co dzień służy w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, to Sofia Ennaoui, gwiazda Sekcji lekkoatletycznej AZS UMCS Lublin przyjęła zaproszenie do udziału w Europejskim Festiwalu Smaku. Rekordzistka Polski na 1000 metrów ostatnio powiększyła swój dorobek o kolejny medal: brąz w biegu na 1500 metrów na Mistrzostwach Europy.

Czy Zosia, córka Polki i Marokańczyka, dobrze gotuje?

– Sprawdzimy – mówi Jasiek Kuroń, który jest kulinarną gwiazdą 14. edycji festiwalu. – Gotuję, bo nic innego nie sprawia mi tak wielkiej frajdy w życiu. Uczyłem się gotować m.in. w szkole kulinarnej Le Cordon Bleu w Londynie oraz od szefów kuchni m.in. w Hiszpanii, Portugalii i Francji – pisze na swojej stronie internetowej: kuron.com.

Co ugotują razem? Na pewno odwołają się do ogrodowego wątki festiwalu, który w tym roku kładzie nacisk na jedzenie roślinne.

A my mamy przepis Jaśka Kuronia.

Curry z jesiennych warzyw

Składniki: garść brukselki, 1 marchewka, 1 cebula, kawałek selera, kawałek dyni np. Hokkaido, pół cukinii, ćwiartka brokułu, puszka mleczka kokosowego 5-7% tłuszczu 400 ml, 3-4 liście limonki kaffir, kopiata łyżeczka żółtej pasty curry, łyżka oleju kokosowego, sól. Omlet: 2 jajka, 2 łyżki posiekanej kolendry, sól, łyżeczka oleju kokosowego.

Wykonanie: po pierwsze na oleju kokosowym podsmaż połówki brukselki, półplasterki marchewki oraz cząstki cebuli i selera. Następnie, gdy warzywa się zarumienią dodaj dynię pokrojoną w dużą kostkę. Po kilku minutach smażenia dodaj cukinie pokrojoną podobnie do dyni oraz różyczki brokułu. Wlej mleczko kokosowe, następnie wsyp liście limonki kaffir. Duś 10-12 minut na małym ogniu pod przykryciem. W międzyczasie posiekaną kolendrę wymieszaj z posolonym rozmąconym jajkiem. Usmaż na rozgrzanym oleju kokosowym. Curry podawaj z kolendrowym omletem lub klasycznie z białym ryżem. Rozgrzewające curry z jesiennych warzyw jeden z lepszych pomysłów jak spożytkować dary natury. Potrawa jest aromatyczna, sycąca i delikatnie pikantna (za kuron.com)

Kinga Achruk

Rozgrywająca MKS-u FunFloor Lublin jest ikoną polskiej kobiecej piłki ręcznej, ma na swoim koncie ponad 200 występów w narodowej reprezentacji. Lubi gotować, ale rzadko ma na to czas. Sama przyznaje, że chętnie korzysta z ofert diety pudełkowej. Zawsze chętnie pojawia się w rodzinnym domu na gołąbki swojej mamy. W wolny weekend lubi pójść z rodziną do jednej z lubelskich restauracji. Docenia też smak cebularza na Starym Mieście.

W gotowaniu potowarzyszą Kindze uczniowie z Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Co ugotują wspólnie? Danie, w którym w głównej roślin wystąpią miód, jesienne kwiaty.

– Mamy w planie anielski deser, czyli glazurowane owoce w miodzie. Zgodnie z legendą, że Archanioł Michał podarował ludziom arcydzięglem, a staropolskiej kuchni łodygi arcydzięgla kandyzowano – mówi Anna Szcześniak, opiekun młodych techników żywienia. Na Scenie Smaku Kinga Achruk pogotuje w niedzielę, 11 września, po godzinie 18.

Jeden festiwal, trzy jarmarki

Jak co roku na Starym Mieście w Lublinie będziemy świętować radość spotkania, radość smakowania, radość wspólnych chwil przy festiwalowych kramach. W tym roku zapraszamy na 3 jarmarki: • Jarmark produktu regionalnego i lokalnego na Placu Łokietka (od piątku 9 września do niedzieli 11 września) • także w weekend Jarmark Tradycji na Szambelańskiej • Trybunalski Jarmark Inspiracji na Starym Mieście ( od środy 7 września do niedzieli 11 września).

Będą na Placu Łokietka smaki lubelskie i ukraińskie. Na Szambelańskiej swojskie jedzenie: sery, wędliny, wypieki, pieczywa. Na Jarmarku Trybunalskim będziecie mogli kulinarnie odwiedzić smakowite zakątki Europy i Polski, skosztować węgierskich wędlin i polskich oscypków od Wojtka Komperdy, będą tureckie baklawy i greckie oliwki.

Janusz Dwornicki, producent jarmarku zadbał o to, aby w czym na straganach wybierać. Po raz drugi na jarmarku pojawi się Piotr Michalski, legendarny restaurator z Poznania, którego tubalny głos „Ostrygi, świeże ostrygi” ściąga prawdziwych smakoszy.