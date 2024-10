Zupa z pokrzywy? My jesteśmy na tak! Poznajcie przepis na pyszną zupę pokrzywową

Przez wielu uważana jest za chwast, bo rośnie praktycznie wszędzie, a tak naprawdę jest bardzo zdrowa i powinna co jakiś czas gościć w naszej diecie. Pokrzywa posiada właściwości antyalergiczne, przeciwzapalne, przeciwreumatoidalne, antyoksydacyjne, wspiera prawidłowe funkcjonowanie nerek oraz reguluje poziom cukru w naszym organizmie. Dodatkowo pozytywnie działa na włosy, skórę i paznokcie.

O istnieniu zupy pokrzywowej przypominała znana autorka książek kulinarnych i propagatorka kuchni regionalnej Hanna Szymanderska. Teraz, gdy jej już z nami nie ma, panie z Fajsławic kultywują tę tradycję i propagują zupę pokrzywową.

W kolejnym odcinku „Dziennika ze smakiem” odtworzymy te smaki i wraz ze znawczyniami ziół ugotujemy zupę pokrzywową oraz porozmawiamy o właściwościach zdrowotnych ziół.

Zupa pokrzywowa jest bardzo łatwa w przygotowaniu i nie różni się niczym innym od znanej nam ogórkowej, pomidorowej czy szczawiowej. Plusem jest także to, że jeśli pomyślimy o tym wcześniej, możemy przygotowywać ją przez cały rok. Podtrzymujące tradycję gotowania zupy pokrzywowej panie z Fajsławic polecają do jej ugotowania, młode pędy pokrzyw, które można później zamrozić.

Przepis na zupę pokrzywową:

Woda

Ziemniaki

Seler

Marchewka

Pietruszka

Por

Cebula

Ziele angielskie, liść laurowy

Młode pędy pokrzywy

Masło

Śmietana

Sól, pieprz

Na początku bierzemy się za przygotowanie bazy do zupy, czyli bulionu warzywnego. Do garnka z wodą wrzucamy ziele angielskie, liść laurowy, sól, pieprz oraz włoszczyznę i gotujemy do czasu aż powstanie nam aromatyczny bulion.

W tym czasie na maśle podsmażamy pokrojoną w kostkę cebulkę, a gdy już się zeszkli dodajemy liście pokrzywy. Razem podsmażamy by oddały aromat i później dodajemy do bulionu. Gotujemy przez jakiś czas i na sam koniec zabielamy śmietaną.

Pełen przepis na zupę pokrzywową oraz rozmowa o właściwościach zdrowotnych ziół już w sobotnim odcinku „Dziennika ze smakiem” na naszej stronie internetowej i kanale w serwisie YouTube. Warto oglądać uważnie, ponieważ w filmie pojawia się pytanie konkursowe.