15-latka potrącona na przejściu dla pieszych

Tajemnice adaptogenów: naturalne wsparcie dla organizmu

Adaptogeny to grupa naturalnych substancji roślinnych, które od wieków używane są w różnych tradycjach medycznych do wspierania zdrowia i odporności organizmu. Ich główną cechą jest zdolność pomagania organizmowi w adaptacji do różnych rodzajów stresu, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Dzięki temu mogą wspierać równowagę hormonalną, regulować odpowiedź immunologiczną oraz poprawiać wydolność fizyczną i funkcje poznawcze.