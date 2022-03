Ekolodzy wygrali. Superważna decyzja dla Bogdanki uchylona

To zwycięstwo Towarzystwa dla Natury i Człowieka, które protestowało przeciwko wydanej w 2019 r. decyzji. Dokument sporządziła Regionalna Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, ale ta zgoda środowiskowa została właśnie uchylona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Ale od początku. Chodzi o nowe pola wydobywcze w okolicach Cycowa, na które Lubelski Węgiel Bogdanka ma już koncesje wydane przez ministra klimatu.

Podstawą do wydania koncesji jest wspomniana decyzja środowiskowa. Już w ubiegłym roku Towarzystwo dla Natury i Człowieka oraz Greenpeace alarmowały, że minister złamał prawo. Że wydana opinia jest wadliwa i np. nie zbadano wpływu planowanej kopalni na wody podziemne.

Resort i górnicza spółka tłumaczyła, że takie analizy przyprowadza się na późniejszym etapie. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że koncesję na te pola chciała także australijska spółka górnicza, ale Bogdanka była szybsza.

Teraz najważniejsi w Polsce urzędnicy od ochrony środowiska przyznali racje ekologom. - GDOŚ wykazała liczne uchybienia. Wykazał, że wiele założeń inwestora dotyczących wpływu pracy kopalni na wody i bogactwo przyrodnicze Polesia nie zostało udowodnionych. Są zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa wód podziemnych, ryzyko zanieczyszczeń rzeki Świnki – mówi Krzysztof Gorczyca z Towarzystwa dla Natury i Człowieka i wylicza jeszcze zagrożony pobliski obszar Natura 200 i możliwość zniszczenia siedlisk cennych gatunków motyli.

- Chciałem zwrócić uwagę, że to jedna decyzja środowiskowa. Tylko tej się sprzeciwiliśmy w taki sposób, a zachodzi obecnie podejrzenie, że poprzednie wydawane dla Bogdanki zostały przygotowane w taki sam sposób – komentuje Gorczyca.

Co teraz? Jak tłumaczy Piotr Otrębski, rzecznik prasowy GDOŚ urzędnicy z Lublina muszą jeszcze raz zająć się sprawą i wydać ponowną decyzję. Tym razem profesjonalną. Ale sprawy mogą się też potoczyć inaczej. - Od decyzji GDOŚ służy sprzeciw do WSA w Warszawie. Co do zasady sprzeciw może wnieść każda strona postępowania, w tym w przedmiotowej sprawie spółka Lubelski Węgiel "Bogdanka” S.A., a także podmioty uczestniczące w postępowaniu na prawach strony – dodaje rzecznik i zaznacza: - RDOŚ w Lublinie nie jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu od decyzji GDOŚ.

RDOŚ w Lublinie sprawy nie komentuje, bo musi przeanalizować warszawską decyzję. Mimo naszych starań przez dwa dni nie udało nam się także uzyskać komentarza za strony LW Bogdanka.